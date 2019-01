E sul web nel mirino le sue foto «Ritoccate»

Venerdì 25 Gennaio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Per la prima volta nella storia, non si terrà il discorso sullo Stato dell'Unione: il portavoce della Camera, Nancy Pelosi, ha infatti negato la struttura a Trump perché senza personale a causa del blocco dei fondi federali (lo Shutdown). E intanto, nonostante Donald Trump si sia vantato della sua ottima forma fisica, certificata anche dal medico della Casa Bianca, le sue foto postate dal team presidenziale sui social media risultano ritoccate per farlo apparire più snello, senza pancia e addirittura con le dita più lunghe, dopo che il suo ex rivale nella corsa alla Casa Bianca Marco Rubio lo prese in giro per le sue mani piccole. La blogosfera ha impiegato poco a smascherare le manipolazioni delle immagini del tycoon sul suo account Instagram e Facebook, evidenziando le differenze con quelle originali. Persino le pieghe del suo vestito sono state stirate vicino alle sue spalle mentre sembra più slanciato e più in ordine, con il volto più chiaro e la pelle più liscia.