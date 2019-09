E sul sito dell'Ama stop alle proteste Impossibile mandare segnalazioni

Una volta, a Roma, ci pensava Pasquino a dire le cose come stanno denunciando quello che non andava. Oggi Pasquino non c'è più. E i romani non possono più lamentarsi, neanche online. Anche quelle poche occasioni che avevano per segnalare disservizi e criticità, sono andata in tilt.

Il sito dell'Ama, infatti, ha sospeso il servizio Dillo ad Ama con cui i cittadini segnalavano la presenza di rifiuti in strada, vie sporche e secchioni da sistemare o sostituire. Rientra nei servizi online forniti dall'azienda municipalizzata, come la richiesta per la raccolta dei rifiuti ingombranti o per una verifica di presenza dell'amianto. Per accedere alle segnalazioni bastava registrarsi al sito, inserendo tutti i dati anagrafici, e inviare una nota cliccando sul link Dillo ad Ama, raffigurato da un megafono giallo. Niente da fare, il megafono è muto. Come segnala Flavio S. alla redazione di Leggo, il servizio non funziona.

Abbiamo provato, ovviamente, ed ha ragione il signor Flavio: non si tratta, infatti, solo di un disservizio temporaneo perché va avanti da tempo. E allora un cittadino di buona volontà, che decide di usare il computer per segnalare i disservizi, non può che arrendersi. Il servizio online, forse, è andato in tilt perché di segnalazioni ne riceveva troppe.(L. Loi.)

Giovedì 12 Settembre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA