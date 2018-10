E sui social spunta il Titanic al Prenestino

Martedì 23 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Andrà tutto bene, Rose e a far da sfondo, alla scena più commovente del Titanic, ora c'è via Prenestina, allagata con lastre di ghiaccio che galleggiano. I romani ne riscrivono la sceneggiatura e provano a ridere anche quando, da ridere, c'è davvero poco. Da Jack e Rose che cercano di restare a galla fino a una coppia di squali che presidia la rampa di una scala mobile allagata alla fermata della metro: Mo vojo vedè scrive La scimmia - chi non lo paga il biglietto. Due sub si tuffano in acqua, con tutta l'attrezzatura necessaria, e Fenomenologia urbana scrive pronto a scendere a Ponte Mammolo mentre gemelli di Guidonia riscrivono la mappa delle fermate metro di Roma con Bagno degli Ubaldi, Mar Jonio, Colli Albagni, Umido Quadrato, Sub-Augusta, Pietralaqua e Cerco Massimo.