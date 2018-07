E sui social scoppia la rivolta

Venerdì 27 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

C'è un hastag su Twitter che non delude mai. Basta scrivere #atac per entrare nel mondo delle proteste più vibranti. In particolare con l'entrata in vigore dell'orario estivo l'ira social dei romani ha raggiunto picchi altissimi.Qui non passa niente da 70 minuti, tuona Alessia Verri. Metro B il deserto di treni, incalza Valerio B.Bersagliata di critiche @infoatac: Quando passa il 160? Sono venti minuti che sulla palina c'è scritto in arrivo. Dovrestre vergognarti, meritate di fallire, attacca Valentina P. Ma la lista delle critiche è lunga come l'attesa alle fermate. Una situazione che dovrebbe far riflettere, in particolare sotto il profilo della pianificazione ferie nell'azienda di trasporto: le linee guida sono le stesse degli anni 60, quando già a luglio Roma si svuotava. Siamo nel 2018: tutto è cambiato, tranne che l'Atac.(S. Uni.)