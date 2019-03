E sui social i passeggeri bersagliano l'Azienda: «Servizio da terzo mondo»

Le metro chiuse fanno sfogare i romani social. Un mare di cinguettii e post su Facebook. «Con tutte le stazioni #metro chiuse a Roma, da casa alla stazione Termini è un attimo», ironizza Maurizio M. «Spero abbiate pensato di rafforzare le corse dei bus visto che domani (oggi, ndr) le stazioni saranno ancora chiuse», twitta Rosalba P. Parecchi gli utenti preoccupati che chiedono info di dettaglio all'account Twitter di Atac. «Povera Roma», scrive Emma a corredo di un post eloquente che recita così: «Roma, giornata blocco auto. Chiuse le fermate metro Repubblica, Barberini e Spagna. Aspettiamo chiusura domenicale dei negozi per il colpo di grazia. Sentite a me, statevene a casa, restate in famiglia, figliate, cucinate e non scassate i gabbasisi». «Arrivare in centro è impossibile», si lamenta Xanax. «Il centro di Roma è isolato», si accoda Antonella S., che aggiunge: «Aspettiamo le parole della sindaca, che saranno del tipo: Bè co sto sole annate a Ostia, che ce dovete fà in centro?». Carla V. è a dir poco avvelenata: «Si preoccupano per i turisti. I romani niente, vadano in carrozza». E vai di sarcasmo: «Roma città aperta con le stazioni metro chiuse», scrive ChiccaCri. E ancora: «L'hanno chiamata #MetroA perché Metro A-ndò devo scenne che ce stanno tutte le fermate chiuse? era effettivamente troppo lungo».(V. Con.)

