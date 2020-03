E sui cassonetti spuntano le telecamere

Non ci saranno solo gli operatori Ama ad aiutare i cittadini al giusto conferimento a Casale Caletto, ma anche gli occhi elettronici delle telecamere, con l'obiettivo di filmare eventuali furbetti dice ancora la sindaca Raggi nel post Facebook. «La videosorveglianza aiuterà a beccare quei furbetti, già sanzionati in migliaia grazie al Nucleo ambiente e decoro dei vigili urbani, cittadini che buttano a caso i rifiuti, creando dei costi maggiori per Ama, gravando su tutti noi e soprattutto sporcando la città».

Nel 2019 i sofisticati sistemi di videosorveglianza del NAD della Polizia di Roma Capitale hanno consentito di elevare 2.400 sanzioni, pari a circa 300 mila euro. Infatti le telecamere ad infrarossi, che consentono di vedere anche con scarsa illuminazione, quindi di notte, hanno consentito di individuare chi getta rifiuti errati o ingombranti, i pendolari dei rifiuti, che vengono da comuni limitrofi o quartieri dove è attivo il porta a porta per buttare immondizia nei cassonetti stradali e ancora i cosiddetti svuota-cantine, che spesso gettano ai lati delle strade quello che non ha un valore commerciale.(P. Tra.)

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 4 Marzo 2020, 05:01

