E su Twitter la sindaca travolta dagli insulti

Meglio non pensarci. Deve aver detto questo, tra sé e sé, la sindaca Raggi ieri quando, alle 14.12, con la bufera che imperversava sul Campidoglio per l'arresto di De Vito, ha deciso di lanciare sui social un messaggio per la scomparsa della partigiana Tina Costa: una vita intera dedicata all'antifascismo e ai valori fondanti della nostra Costituzione twittava la sindaca - il suo insegnamento è stato e rimarrà per sempre un riferimento indelebile per tutte le generazioni e un esempio di libertà.

Assolutamente condivisibile il messaggio, peccato che prima delle 14 non abbia mai messo mano ai social per commentare quanto accaduto a De Vito. Inevitabili le reazioni dei suo follower: dall'ironico per il resto, a lavoro tutto a posto sì? al polemico nulla da dire oggi di utile sulla disonestà?. C'è chi ritorna sul tradizionale honestahahahaha , chi invoca i fasti di una Dolce Vita ormai dimenticata con un sarcastico Marcello come here in riferimento a De Vito e chi invece incalza che tu oggi stia pensando a Tina Costa ci crediamo tutti, che tanto siamo tutti babbei. No?. Non mancano i sostenitori: Avanti così, via i corrotti dal m5s e avanti con gli onesti.(L. Loi.)

