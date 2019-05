E Strakosha rilancia: finiamo bene la stagione

ROMA - Settima Coppa Italia e qualificazione all'Europa League. Doppia esultanza per la Lazio di Simone Inzaghi che all'Olimpico supera l'Atalanta nella ripresa con le reti di Milinkovic e Correa. A fine partita questa la gioia raccolta in una battuta di Thomas Strakosha: «Vincere fa sempre bene. Siamo contenti, ce la godiamo: abbiamo una carica in più per il finale di stagione». Grande l'esultanza anche per Francesco Acerbi: «Serata perfetta, meglio di così non poteva andare», le parole a Lazio Style Channel.

Poi, il ds Tare: «E' stato un anno difficile con alti e bassi, abbiamo perso la battaglia per la Champions League ma un trofeo rimane nella storia. Dedico il successo a tutti i tifosi laziali e a tutta la nostra gente. Inzaghi? Mai stato in discussione, è confermatissimo. E' stata una stagione importante per tutti». Infine, anche il sindaco Raggi si è complimentato con i biancocelesti: «La OfficialSSLazio riporta a Roma la #CoppaItalia dopo sei anni. Complimenti ai biancocelesti per la grande vittoria!». Così su Twitter.

Giovedì 16 Maggio 2019, 05:01

