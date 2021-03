È stato rapinato in strada mentre gettava l'immondizia. È accaduto intorno all'una di notte di domenica al Quadraro. L'uomo, sceso a gettare l'immondizia, è stato aggredito da due persone una delle quali, dopo averlo colpito gli hanno rubato il portafoglio. La vittima ha attirato l'attenzione della volante del V Distretto Prenestino che stava transitando in quel momento in via Muzio Oddi.

Su indicazione della vittima, i poliziotti sono riusciti a fermare uno dei due responsabili che, dopo aver gettato a terra il portafoglio, ha iniziato a colpirli.

Il romano di 29 anni, con precedenti di polizia, è stato trovato in possesso di un coltello a lama fissa seghettata. Accompagnato negli uffici del commissariato, è stato arrestato per tentata rapina aggravata in concorso e denunciato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale nonché per porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere. (E. Orl.)

Ultimo aggiornamento: Martedì 23 Marzo 2021, 05:01

