È stato estradato in Algeria per scontare la sua pena un 28enne, T.M., condannato all'ergastolo nel 2016 dal Tribunale di Boumerdes perchè ritenuto appartenente a un'organizzazione terroristica. Arrestato a novembre dalla Digos di Roma, ieri mattina il 28enne è stato accompagnato verso l'estradizione. L'uomo era segnalato nell'ambito di collaborazione internazionale come soggetto in contatto con membri dello Stato islamico e a su di lui erano concentrate le ricerche della direzione centrale della Polizia di prevenzione, mentre anche le autorità tedesche lo avevano inserito tra le persone alle quali «rifiutare l'ingresso ed il soggiorno sul territorio Schengen. Destinatario di 4 ordini di cattura internazionale, emessi dalle autorità algerine perchè membro ed appartenente ad un gruppo terroristico, e condannato per i reati di estorsione ed atti di terrorismo commessi in Algeria tra il 2010 ed il 2016, è stato così arrestato ai fini estradizionali

Mercoledì 25 Settembre 2019, 05:01

