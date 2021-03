È stata una lotta durata 56 giri quella tra la Mercedes di Lewis Hamilton e la Red Bull di Max Verstappen nel Gp del Bahrain che apre la stagione del mondiale di F1. I due piloti si sono alternati alla guida della gara ma alla fine la strategia della Mercedes ha pagato anche se all'ultimo respiro. A tre giri dal termine Verstappen supera Hamilton ma l'olandese è costretto a restituire la posizione al britannico su indicazione dei box per aver superato passando fuori dalla pista. A questo punto Hamilton guadagna terreno e non concede più opportunità all'olandese di passarlo, andando a vincere il primo Gp della nuova stagione.

Terzo posto e giro veloce per l'altra Mercedes di Valterri Bottas, seguito dalla McLaren di Lando Norris e l'altra Red Bull di Sergio Perez. Sesta la Ferrari di Charles Leclerc. Al settimo posto la Renault di Daniel Ricciardo seguita dalla Ferrari di Carlos Sainz ottavo al debutto con la Rossa. Il Mondiale torna il prossimo 18 aprile con il GP di Imola.

