«E' stata una brutta sconfitta, perché avevamo fatto un ottimo primo tempo. Quattro punti in tre gare sono pochi e dobbiamo analizzare il tutto con lucidità, perché siamo agli inizi. Sappiamo che questi blackout non ce li possiamo più concedere. Spero solo che gare come queste servano per il futuro».

Non è tenero nel giudizio nemmeno il capitano Senad Lulic: «E' da un anno che si ripete sempre la stessa storia: prima andiamo in vantaggio poi non riusciamo a chiudere la gara la gestiamo peggio e alla fine perdiamo, Questo non può e non deve più accadere». Secondo il centrocampista «creare occasioni da gol è importante, ma non si devono vincere tutte le partite 4 a 0, basta anche vincere 1 a 0 basta».

Lunedì 16 Settembre 2019, 05:01

