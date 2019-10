È stata portata via la catasta di spazzatura che da giorni occupava l'ingresso della scuola elementare Leopoldo Franchetti nello storico quartiere di San Saba. Dopo la denuncia di Leggo, infatti, ieri mattina i bustoni di differenziata sono stati portati via: al mattino, quando i bambini entravano in classe, i rifiuti erano ancora lì sotto gli occhi di tutti. Tra docenti e genitori esasperati da una situazione che andava avanti da troppo tempo. Ma poi, in mattinata, sono stati portati via. Ora restano solo poche buste, comprese quelle della spazzatura della giornata di ieri. Con la speranza che non debbano passare altri 10 giorni prima che qualcuno vada a portare via i nuovi rifiuti. La scuola di piazza Bernini, infatti, provvede regolarmente a differenziare la spazzatura ed ha segnalato la mancata raccolta per sollecitare un intervento. Ci sono voluti dieci giorni per vedere l'area sgombra di rifiuti.(L. Loi.)

Mercoledì 9 Ottobre 2019, 05:01

