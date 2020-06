È stata la voce delle notti magiche di Italia 90 e un intero Paese ha sperato di sentire pronunciare da Bruno Pizzul le fatidiche tre parole magiche: Campioni del Mondo. Invece, lo sappiamo bene, non andò così, ma il giornalista friulano, 82 anni portati bene, resta ancora oggi amatissimo.

Pizzul, 30 anni dopo. Il rimpianto resta sempre lo stesso: mancò solo il trionfo dell'Italia a quelle notti magiche.

«Solo la notte disgraziata della semifinale di Napoli persa con l'Argentina non fu magica, ma le altre sì. Non solo perché l'Italia dava la sensazione di potersi aggiudicare quel Mondiale; si era soprattutto creato un clima di festa, di entusiasmo, che coinvolgeva davvero tutto il Paese. I tricolori sui balconi, la canzone-inno di Bennato e della Nannini che trascinava ed esaltava».

Perché Italia 90 è entrata così tanto nell'immaginario popolare?

«Ci riconoscevamo in quel Mondiale, eravamo orgogliosi del nostro Paese, della nostra Nazionale, del nostro calcio. Anche se ricordo che ci fu anche qualche presa di posizione particolare: chi non amava le notti magiche scelse di andare per settimane a Capalbio, in Toscana, diventato il luogo simbolo per chi non voleva parlare di calcio e farsi condizionare mediaticamente dall'evento. Ma quel Mondiale fu uno tsunami inarrestabile in quanto a partecipazione popolare e a passione».

Dalla felicità delle notti magiche di Italia 90 a questi drammatici mesi della pandemia la differenza è abissale.

«La differenza stride davvero ed è triste notarlo. Sono tante le tifoserie che oggi vogliono che il campionato non riprenda, anche quella dell'Udinese nel mio Friuli. La partita a porte chiuse poi sembra surreale, anche se resterei prudente rispetto all'ipotesi di aprire parzialmente gli stadi in una seconda fase. È comunque doveroso, alla luce dei numeri attuali del virus, ripartire. Se però dovesse restare la quarantena obbligatoria per squadra, il completamento del campionato sarebbe messo a serissimo rischio».

Nel 90 il Napoli di Maradona vinceva lo scudetto, il Milan dominava in Europa e l'Italia perdeva un Mondiale che avrebbe dovuto vincere. Oggi, invece, c'è la Juventus che vince il titolo da una vita.

«La Juventus rimane leggermente favorita in questo finale di campionato che sta per riprendere, non tanto per il punticino di vantaggio, quanto per la maggiore abitudine ad affrontare determinati tipi di situazione. Ma la Lazio deve provare a fare il colpaccio. Non vedo benissimo l'Inter, deve stare attenta a non perdere anche le posizioni che valgono la Champions».

