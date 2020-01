È stata distrutta ma stava per finire in tavola. Una gran quantità di carne (10 tonnellate), quasi certamente affetta dalla cosiddetta peste suina, è stata bloccata dalla Guardia di Finanza di Padova. Due le persone - di nazionalità cinese - sono state denunciate per i reati di commercio di sostanze nocive, diffusione di malattie di animali, contrabbando, violazione della disciplina igienica della produzione e della vendita di sostanze alimentari. La carne era destinata a ristoranti cinesi di cui i due denunciati, titolari di una ditta di import specializzata, erano fornitori. Il blitz - coordinato dal Procuratore Antonino Cappelleri - è scattato in un magazzino dove si stavano scaricando da un camion proveniente dall'Olanda 9.420 chilogrammi di carne suina, importati via mare nella Ue in violazione delle norme doganali e sanitarie. La carne era conservata in mezzo a prodotti vegetali.

Coldiretti attacca: «Le frontiere Ue sono un colabrodo, subito l'etichettature della carne suina». (M.Fab.)

Giovedì 23 Gennaio 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA