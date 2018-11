E spunta Metrovia, l'idea corre sui binari

Martedì 13 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Valentina ContiDotare Roma di 6 nuove linee metropolitane e una ferrovia circolare urbana usando le tratte ferroviarie urbane (esclusa l'alta velocità).È l'idea alla base del progetto Metrovia, messo a punto dall'architetto Paolo Arsena e sviluppato con un gruppo di professionisti «fuori dalle logiche della politica», come ci tengono a definirsi, che ha conquistato il podio nella classifica del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile di Roma. Cuore del sistema, i nodi di scambio. Realizzare la Metrovia - adeguare convogli e linee, creare le stazioni e gli interventi strutturali sulla rete - costerebbe 4.909 milioni di euro in totale. Cifra che, però, include anche i costi per gli interventi già previsti e finanziati.Quindi l'ammontare scende. I tempi? Incomparabilmente più bassi rispetto a quelli di esecuzione di una metropolitana ipogea. E con pochi disagi. «Se ci fosse volontà politica e finanziaria, Metrovia potrebbe essere realizzata in 10 anni», spiega chi ha lavorato al progetto.