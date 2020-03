E spunta il vademecum dei medici di Roma

Nel primo giorno delle nuove norme restrittive per far fronte all'emergenza Coronavirus un documento dell'Ordine dei medici di Roma e provincia fa chiarezza su alcuni aspetti sanitari a tutela di operatori e cittadini. «Coscienti che il Covid 19 rappresenti la massima emergenza sanitaria del momento - scrivono i medici - si devono in ogni caso assicurare tutti i percorsi assistenziali pubblici territoriali e ospedalieri e privati, salvaguardando l'assistenza dei malati di altre patologie utilizzando le risorse disponibili e semplificando procedure burocratiche».

E ancora: «Assicurare l'assistenza e la continuità assistenziale in favore dei pazienti fragili e non autosufficienti utilizzando le moderne tecnologie per gestirli a domicilio». Un passaggio riguarda poi i call center: «È necessario che siano pienamente fruibili - avvertono - e che il personale addetto sia nelle condizioni di poter operare con capacità e competenza». Infine alcuni accorgimenti per la protezione del personale medico e amministrativo: «Sollecitiamo la pronta disponibilità di dispositivi di protezione individuale della tipologia e quantità necessaria in relazione all'attività clinica svolta per evitare che possa diventare fonte di infezione».(F. Sci.)

