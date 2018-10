E spunta il naso elettronico

Venerdì 5 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Nasi elettronici e centraline per monitorare gli odori nei pressi di due impianti di trattamento meccanico biologico (Tmb) di proprietà dell'Ama in via Salaria e a Rocca Cencia. A presentare il piano, ieri, è stata la stessa municipalizzata insieme all'assessore all'Ambiente Pinuccia Montanari. Il progetto punta a coinvolgere i romani che abitano nelle zone coinvolte. «I cittadini potranno segnalare in tempo reale i cattivi odori tramite un'app che innesca subito un campionamento dell'aria. Obiettivo è identificare la fonte di inquinamento odorigeno in quanto, ad esempio, potrebbero esserci più fonti. A quel punto si troveranno soluzioni definitive», la promessa di Ama. Il monitoraggio durerà di 6-12 mesi durante i quali si analizzerà l'aria in corrispondenza dei punti segnalati dai cittadini. L'aria sarà campionata e i dati inviati presso un laboratorio certificato.(P. L. M.)