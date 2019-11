«È solo il primo passo: le macchine ci serviranno ma devono rassicurarci»

Paolo Benanti, docente di etica della tecnologia: cosa perde chi donerà il proprio volto per soldi?

«Siamo di fronte ad una nuova forma di povertà. Come dire: non ho altra ricchezza che dar via le fattezze del mio volto, per creare un servo meccanico. Il viso umano ci serve per essere rassicurati e ben accolti. Cerchiamo dei Big Gym che piacciano a tutti, che diano l'idea dell'uomo perfetto».

Quali sono i rischi se questa diventasse una pratica ordinaria?

«Uno dei mercati dei robot potrebbe essere quello del sesso, una specie di servo di fantasie perverse. Ci chiedono di espropriarci della nostra identità per farla diventare l'oggetto del desiderio di altri».

Per assistere gli anziani c'è proprio bisogno di un robot dal volto umano?

«Le macchine possono decodificare le emozioni ed offrire risposte a domande ripetitive, senza mai stancarsi o irritarsi. Per un anziano potrebbero quindi essere migliori di un parente intimo».

Ritiene che si arriverà pure ad applicare il viso di un defunto caro ad un robot?

«Mah, non saprei. Certo è che saremmo di fronte ad una nuova mummificazione che porterebbe allo sfruttamento dei cosiddetti resti digitali dei nostri cari: fotografie, messaggi vocali sfruttati da società senza scrupoli. Credo sia giunto il momento di estendere la dimensione etica alla necessità giuridica». (P.Tra.)

Martedì 12 Novembre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA