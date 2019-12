«È sempre stato qui al ristorante, nonostante un brutto male diagnosticato due anni fa. Ci ha insegnato la serietà, l'onestà, l'amore per questo mestiere». Trattiene a stento le lacrime Fabiola, unica figlia femmina di Nazzareno Di Iorio, titolare dello storico ristorante La Maielletta di via Aurelia Antica. Il giorno di Natale avrebbe compiuto 94 anni. Abruzzese di origine (il suo ristorante prende il nome dai monti della Maiella), Nazzareno Di Iorio approdò nella Capitale nel 1980. Nel suo regno sull'Aurelia sono passati in molti: da Milly Carlucci e la Cuccarini fino a Paolo Valenti, Bruno Conti, Galeazzi, Bombolo. I funerali si svolgeranno stamane alle 10 presso la chiesa di Nostra Signora di Coromoto in via dei Colli Portuensi. (V.Con.)

Lunedì 9 Dicembre 2019, 05:01

