È SEMPRE BRASILE-ARGENTINA

MILANO In Italia sarà già la giornata di domani, con fischio d'inizio alle 2,30 di notte. In Brasile saranno passati 1821 giorni (in soldoni quasi 5 anni) dal tremendo Mineirazo del 7 luglio 2014, quando la Germania umiliò la Seleçao allo stadio Mineirao di Belo Horizonte vincendo per 7-1 la semifinale del Mondiale, poi vinto a spese dell'Argentina nella finalissima del Maracanà di Rio De Janeiro. Non sarà la prima volta che i verdeoro torneranno sul luogo della vergogna, ma per la prima volta da allora in quello stadio il Brasile affronterà una semifinale, di Copa America (l'altra, 24 ore dopo, sarà Cile-Perù, a Porto Alegre). E che semifinale. Perché la sfida con l'Argentina è definita da quelle parti il più grande classico di tutto il calcio.

Il Mineirazo resterà nel Paese un'onta per sempre, esattamente come il Maracanazo, la sfida decisiva (tecnicamente non era una finale) del Mondiale del 1950 persa 1-2 al cospetto dell'Uruguay. Un successo sugli acerrimi rivali della Seleccion sarebbe comunque una bella rivincita sulla storia. Permetterebbe in particolare al Brasile di tornare in finale di Copa America, che manca dal successo 3-0 proprio sull'Argentina del 2007 in Venezuela. L'astinenza albiceleste è ancora più pesante: ultimo trionfo nel 1993 e soprattutto quattro finalissime nelle ultime cinque edizioni ed altrettante battute d'arresto.

Traduzione: Leo Messi non l'ha ancora vinta. Ci riproverà la Pulce, contando sull'aiuto del Kun Aguero, ma anche degli italiani Lautaro Martinez, Rodrigo De Paul e Paulo Dybala (seppur con un ruolo più defilato). Dall'altra parte c'è un Brasile senza la superstella in attacco Neymar, ma con la superstella tra i pali Alisson. I gol vengono chiesti a Firmino, Gabriel Jesus, Coutinho ed Everton. Allan, Paquetà, Alex Sandro e Miranda rappresentano la nostra serie A, oltre agli ex Alisson, Dani Alves, Thiago Silva e Marquinhos.

Sarà la sfida numero 106 in assoluto tra Brasile e Argentina: sinora 41 affermazioni verdeoro, 38 albicelesti e 26 pareggi.

