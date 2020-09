E scoppia il caso degli asili nido

Dopo i primi casi di studenti risultati positivi in 3 scuole internazionali di Roma, aperte già da giorni, ieri si è registrato il primo allarme in un nido per bambini sotto i tre anni, nel Municipio 3, dove un bambino con la febbre ha fatto scattare la procedura di sicurezza. Dopo appena due giorni dalla riapertura. È accaduto al nido La casa dei bambini: un bambino ieri mattina aveva la febbre e la famiglia lo ha correttamente tenuto a casa dando però l'allarme alla struttura educativa.

Da lì è scattato l'isolamento fiduciario dei bambini che fanno parte della stessa bolla, in attesa dell'esito de tampone. Il meccanismo della bolla, composta da 7 bambini al massimo, serve proprio a definire con precisione il gruppo frequentato dai singoli bambini, per limitare eventuali contagi: il nido infatti è rimasto aperto. (L. Loi.)

Ultimo aggiornamento: Venerdì 11 Settembre 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA