È sbarcata da sola dall'aereo arrivato da Lima, trascinando un trolley più grosso di lei. I finanzieri in servizio all'aeroporto di Malpensa stavano aspettando un corriere della droga in arrivo dal Perù, ma non si aspettavano che si sarebbero trovati davanti una bambina di 11 anni. Nel suo trolley, nascosta nei telai di quadretti di santi e statuine della Madonna, i baschi verdi hanno trovato due chili di cocaina purissima. Droga destinata - un dettaglio emerso dalle intercettazioni dei telefoni di una banda mista di italiani e peruviani - alle piazze della movida di Milano e di Pavia.

I narcos sudamericani alzano l'asticella: per sviare i controlli hanno nascosto la droga nel bagaglio della piccola inconsapevole, che viaggiava da sola per ricongiungersi alla madre che vive a Milano. Anche la donna è risultata all'oscuro della mossa dei narcos. La bambina ha potuto riabbracciarla, la cocaina invece è finita agli atti dell'inchiesta che ieri ha portato all'arresto di 10 trafficanti peruviani e di due italiani, incensurati, catturati dalla polizia peruviana all'aeroporto di Lima.

Mercoledì 19 Giugno 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA