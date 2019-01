E Salvini: «Scelta che fa ridere»

Giovedì 31 Gennaio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ROMA - «Facciamo la scala Richter dei buu? Dai, non facciamo ridere». Così Matteo Salvini, uscendo dall' Aula della Camera, ha commentato la scelta presa dalla Federcalcio della interruzione temporanea delle gare dopo il secondo episodio di cori razzisti che sta già dividendo l'opinione pubblica. Una posizione forte, perfettamente in linea con la posizione ch da tempo il ministro ha preso sulla questione della sospensione delle partite di calcio. Poi, sul fatto che contro in Milan-Napoli di Coppa Italia si sono risentiti i famigerati cori contro i napoletani il ministro ha aggiunto. «Ancora buu della curva del Milan nella sfida di Coppa Italia contro il Napoli? Ho guardato la partita senza volume». Il vicepremier non ha perso l'occasione di aggiungere qualcosa sulla sua squadra del cuore, il Milan, e in particolare sulla questione della cessione di Higuain al Chelsea. «Spero che non si faccia più vedere a Milano, si è comportato in maniera indegna», ha ribadito in un'intervista radiofonica a RTL. «Non mi piacciono i mercenari», ha chiosato senza peli sulla lingua.(G.Bul.)