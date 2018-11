E Salvini: «Poche due giornate di stop a Higuain»

Mercoledì 14 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ROMA - In mattinata, durante la conferenza stampa al Viminale, Salvini era stato chiaro: «Spero in una maxi squalifica per Higuain». Il Ministro dell'Interno, notoriamente tifoso del Milan, si era espresso sulla vicenda a margine del vertice con Governo, Figc e Aia sul tema delle aggressioni agli arbitri. «Ero allo stadio con mio figlio e mi sono vergognato del comportamento del nostro centravanti, che è stato indegno. Viene pagato milioni anche per sapersi controllare. Vanno bene le scuse, ma ci doveva pensare prima».La decisione del giudice sportivo è stata di fermare l'argentino per 2 giornate (salta Lazio e Parma) «per condotta gravemente irriguardosa nei confronti del Direttore di gara, essendosi avvicinato al medesimo, all'atto dell'ammonizione per proteste al 38° del 2° tempo, in modo scomposto e minaccioso, e avendo reiterato platealmente le proteste al momento dell'allontanamento dal terreno di gioco». Il Milan ha annunciato ricorso. Salvini, nell'intervista concessa al nostro giornale, non cambia idea: «Da milanista dovrei essere felice, ma da sportivo dico che sono troppo poche dal momento che ci sono 300 arbitri che vengono aggrediti in un anno sui campi dei dilettanti di tutta Italia». Anche Maroni la pensa come Salvini, compagno di militanza leghista (seppur con un'anima diversa) e di tifo rossonero: «Ricorso? Io come società lo multerei. Conoscendo l'impegno nel sociale, il senso della Fondazione Milan, questo comportamento smentisce tutti gli investimenti che il club ha fatto».(R. Buf.)riproduzione riservata ®