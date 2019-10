E Salvini fa tappa a piazza Epiro «Via i grillini»

Salvini fa tappa a Porta Metronia. Sotto casa di Totti, al mercatio di piazza Epiro. Per dire basta al governo capitolino della Raggi. «Sono arrivate a 12 mila le firme raccolte a partire da sabato dalla Lega per chiedere le dimissioni della Raggi. Obiettivo è arrivare a 100 mila in un mese e consegnargliele in Campidoglio». Lo annuncia il Capogruppo della Lega in Campidoglio Maurizio Politi. La campagna elettorale del Carroccio è entrata nel vivo con la visita di Matteo Salvini a piazza Epiro: un bagno di folla, selfie e applausi per l'ex ministro dellInterno..

«Da ora in poi, ogni settimana visiteremo mercati, luoghi di lavoro, depositi e aziende municipalizzate. Ci confronteremo con la società civile e il resto del centro destra per affinare il programma per Roma e solo in un secondo momento indicare il candidato sindaco che potrebbe anche avere un profilo civico. La Lega ha la responsabilità di guidare questo percorso», aggiunge Politi.

Mercoledì 23 Ottobre 2019, 05:01

