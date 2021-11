E sabato all'Olimpico lo show degli All Blacks

Conto alla rovescia a Roma per la sfida dell'Italrugby ai mitici All Blacks. Sabato (ore 14, diretta su Sky Sport e TV8), la Nazionale di Kieran Crowley allo stadio Olimpico se la vedrà contro i neozelandesi, primi nel ranking mondiale e reduci dal primo impegno autunnale in Europa, dove hanno battuto in casa il Galles. Sarà il primo impegno degli azzurri davanti al pubblico dopo 623 giorni, tanto è durato il digiuno senza pubblico dopo la pandemia. L'occasione è di quelle da non perdere e per vedere la haka dei Tuttineri sono attesi oltre 40 mila spettatori, con un sold out che non è così lontano (la capienza dell'impianto capitolino infatti è come da regolamento, così come per il calcio, al 75%). E non era così scontato, visto che l'Italrugby non vince una partita nel Sei Nazioni dal 2015. Da allora ben 27 ko di fila e il pericolo di un flop proprio con la squadra più blasonata al mondo era molto temuto dai vertici federali.

Tornerà all'esterno dello stadio l'esperienza del Terzo Tempo, che sarà ovviamente sotto controllo per seguire le norme anti Covid. Sarà la prima volta da capitano dell'Italia del giovane Michele Lamaro, 23enne romano e già capitano del Benetton Rugby, che avrà dunque un battesimo di fuoco. Dalle tribune a tifare gli azzurri poi ben 17 medagliati di Tokyo 2020 fra Olimpiadi e Paralimpiadi, capitanati da Eseosa Desalu, campione con la 4x100 di atletica leggera. (D.Pet.)



