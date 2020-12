È rimasta incinta ad appena 12 anni, abusata dal cugino orco fin da quando ne aveva 10. E quella inaspettata gravidanza ha contribuito a togliere il velo su una storia drammatica. A finire in manette è un ragazzo peruviano di 23 anni, arrestato domenica mattina dai carabinieri di Riccione per violenza sessuale con minori e violenza sessuale aggravata: il giovane doveva occuparsi della cugina mentre i genitori, peruviani anche loro erano al lavoro. E invece la violentava, approfittando di lunghe giornate passate insieme anche durante la convivenza forzata del lockdown.

Gli abusi andavano avanti da tempo: le prime a sospettare una gravidanza, dietro quelle felpe larghe e maglioni, erano state le sue insegnanti e il preside della sua scuola media. Da lì una prima visita dal pediatra, poi in ospedale, a cui è seguita la denuncia ai carabinieri da parte della famiglia scattata all'inizio di novembre: a quel punto la dodicenne, con la mamma e l'aiuto di una psicologa, ha raccontato tutto.

Secondo gli inquirenti la vittima avrebbe tenuto nascosta la gravidanza per una sorta di dipendenza psicologica nei confronti del cugino 23enne. Quest'ultimo aveva già lasciato la città quando i carabinieri del Nor lo hanno rintracciato a Firenze, dove si era rifugiato a casa di alcuni parenti: dalle indagini è emerso che nelle scorse settimane avrebbe ripetutamente tentato di violentare anche un'altra cugina dodicenne, che però era riuscita a sfuggire alle sue attenzioni.(D.Zur.)



