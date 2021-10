È QUI LA FESTA

Michela Greco

ROMA - «Riprendere il rapporto con il cinema, coinvolgendo generi e generazioni diverse» è la missione della sedicesima Festa del Cinema di Roma (Auditorium Parco della Musica, 14-24 ottobre) nelle parole della presidente della Fondazione Cinema per Roma Laura Delli Colli, che ha aperto l'incontro con i giornalisti sottolineando come la manifestazione voglia «accendere schermi ovunque». Non solo Auditorium Parco della Musica, dunque, ma tra i tanti anche l'Auditorium di via della Conciliazione (dove si celebreranno alcuni eventi di Alice nella Città) e poi Rebibbia, Casa del Cinema, il Maxxi, lo spazio Scena, il policlinico Gemelli, Palazzo Merulana, il teatro Palladium, le librerie indipendenti e il Teatro dell'Opera. Per un'edizione dichiaratamente pop e - rivendicata - molto femminile: «L'unica quota per me concepibile è quella della qualità specifica il direttore artistico Antonio Monda ma sono felice di poter dire che ci sono 22 registe in cartellone. Ventitré è invece il numero dei paesi da cui vengono i film: questa è una Festa molto internazionale».

Tra gli ospiti più attesi Quentin Tarantino e Tim Burton (Premi alla Carriera), tra i titoli più attraenti il già annunciato The Eyes of Tammy Faye (in apertura), che porta a Roma Jessica Chastain, anche protagonista di un Incontro Ravvicinato col pubblico, l'italiano L'arminuta di Giuseppe Bonito, C'mon C'mon di Mike Mills con Joaquin Phoenix nel ruolo di un giornalista che crea un legame inaspettato col nipote di 8 anni, Cyrano di Joe Wright con Peter Dinklage, Passing di Rebecca Hall, Belfast di Kenneth Branagh, Promises di Amanda Sthers, con Pierfrancesco Favino e Jean Reno, e la chiusura con il film Marvel Eternals.

Nel resto del programma, tanti film biografici e tanta Roma, dal doc Vitti d'arte, Vitti d'amore, nel novantesimo compleanno dell'attrice, a Gigi Proietti raccontato da Edoardo Leo, passando per Caterina Caselli Una vita, cento vite di Renato De Maria, I fratelli De Filippo di Sergio Rubini, Scalfari, A Sentimental Journey, il film Zlatan! su Ibrahimovic, il monumentale documentario in quattro puntate da due ore sul pugile Muhammad Alì e la serie Vita da Carlo dedicata a Verdone.

A tenere alta la bandiera romana, tra gli altri, ci saranno poi Claudio Baglioni, che si racconterà al pubblico, e Zerocalcare, che a questa Festa avrà uno spazio importante: con la presentazione di due episodi della serie Strappare lungo i bordi, un Incontro Ravvicinato col pubblico e la mostra nel foyer dell'Auditorium Dieci anni della profezia di Zerocalcare, mentre alla Casa del Cinema viene omaggiato nel quarantennale, con una mostra di 60 foto inedite di Enrico Appetito, il mitico Il Marchese del Grillo.

