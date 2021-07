È QUI IL FESTIVAL

Alessandra De Tommasi

Un ragazzo diciottenne in un paese incastonato tra i monti campani ama il cinema e decide di farlo arrivare fin lassù, bussando ad ogni porta per chiedere le sedie da predisporre in piazza e guardare insieme i film sul lato di un camion. È nato così, dal sogno giovanile di Claudio Gubitosi (attuale direttore dell'evento internazionale) il Festival per ragazzi di Giffoni, in provincia di Salerno.

Quest'anno l'appuntamento dedicato ai più piccoli dai 3 anni in su festeggia il mezzo secolo di vita con l'edizione 50plus (21-31 luglio), tra ruspe e betoniere che stanno ultimando la posa delle fondamenta per quello che sarà un museo dedicato alla Settima Arte con cimeli regalati da Maestri del calibro di Carlo Rambaldi, papà di E.T. - nel cuore della Multimedia Valley, un polo culturale per tutti. Il tema è Un grido di felicità e si declina alla presenza degli idoli dell'infanzia, a partire dai Me contro Te, che presentano alcune immagini del loro attesissimo film, per proseguire con uno dei TikToker più famosi al mondo, Khaby Lame. Dal sequel del teen cult Sul più bello alla presenza del cast capitanato da Ludovica Francesconi fino alla lezione di doppiaggio con Leo Gassmann, voce de I Croods 2 (assieme a papà Alessandro): le storie di crescita sono oltre 100 in concorso, accompagnate da eventi speciali.

Ogni sera una premiere diversa: si parte con il musical Sognando a New York In the heights per proseguire con Jungle Cruise con The Rock ed Emily Blunt, ispirato all'omonima attrazione dei parchi Disney.

Tornerà anche la musica dal vivo con Giffoni Music Concept: ogni sera un palco pieno di artisti. Nomi come Diodato, Colapesce e Dimartino, Sottotono, Noemi, Gazzelle, Carl Brave e Franco 126. Una grande attenzione resta puntata sui temi sociali e sulla salvaguardia dell'ambiente. Da Chiara Francini (in giuria su Discovery+ in autunno per Drag Race Italia) a Ferzan Ozpetek, sono centinaia gli ospiti pronti a celebrare il ritorno in sala, in sicurezza.

