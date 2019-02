E questi giovani osano? Beato Ultimo, sarà primo

Mercoledì 6 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Francesco BacciniSacripante di un pofferbacco! Che ventata d'aria fresca che si respira a questo Sanremo! Devo confessare che non sono mai stato un seguace del Festival, anzi, per dirla tutta è la prima volta che lo guardo (ci sono andato nel 1997 ma quando canti è diverso, stai dietro, in dieci minuti te la togli e poi si va a mangiare, mica lo vedi) e mannaggia quanti anni mi sono perso. Si dice che questa nuova generazione di artisti sia smidollata, ignorante, banale, musicalmente inesistente e invece! Invece osano cantare della fine di un amore, di quanto ci si annoia a scuola, della vita che è difficile e del tempo che passa. Che spiriti liberi! Ho sentito nominare Paul Gascoigne, citare Vasco e addirittura associare Van Gogh ad un sexy shop. Che creatività! ..e sento sempre rumori dietro me poi mi giro pensando che ci sei te e mi accorgo che oltre a me non so che c'è canta Ultimo. Beato ultimo perché sarà il primo!