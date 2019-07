E per Vladimir una scorta mai vista

Un esercito di auto scure blindate e armate attraverserà la capitale per garantire la massima sicurezza al presidente russo Putin. Il rischio che domani Roma si blocchi, quindi, è più che mai concreto: verrà attraversata dal maxi corteo, di proporzioni mai viste fino ad ora. Ed avrà orari molto precisi e scanditi, da rispettare senza il rischio di dover incappare nel traffico romano. Quindi, al passare del corteo, le strade si chiuderanno. Il traffico si fermerà finché non saranno passate le decine di auto al seguito del leader del Cremlino.

Una scorta da grandi numeri. Putin infatti sarà accompagnato da circa mille agenti tra quelli appartenenti alla sua scorta privata, con lui in ogni spostamento, e quelli messi a disposizione dalle forze di sicurezza italiane, in coordinamento con l'FSB, i servizi di intelligence della Federazione russa. Per questo schieramento imponente di forze dell'ordine ci saranno ben 90 mezzi antimissile, al fianco dell'auto presidenziale. Agenti con volto coperto, armati e pronti ad entrare in azione.(G. Par.)

Mercoledì 3 Luglio 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA