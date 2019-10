E per Totti debutto nella serie A di Calcio a 8

ROMA - A più di 26 anni di distanza Francesco Totti ha esordito di nuovo in serie A. Quella di Calcio a 8 che ha visto ieri sera alla Longarina lo storico capitano romanista impegnato nella prima partita del campionato nazionale di A1 tra la Totti Sporting Club e l'Atletico Winspeare F8. Francesco ha indossato la consueta numero 10 e regalato i soliti lampi di classe alle decine di tifosi accorsi per rivederlo dal vivo a due anni e mezzo di distanza dal suo addio al calcio (a 11). Con lui in campo Tonetto, ma della rosa faranno parte in futuro pure Cassetti, Taddei, Candela, Vucinic e Perrotta.

Gran parte dei proventi e degli incassi derivati dalle esibizioni di Totti e compagni sarà devoluta all'ospedale pediatrico Bambin Gesù. «Se ce la faccio? Mica devo correre io, deve correre il pallone - scherza Totti - Sono 30 anni che lo faccio corre. È un'esperienza piacevole perché gioco con tutti gli amici, è un ritrovo settimanale. Se mi fa giocare il mister le giocherò tutte. Pellegrini? Gli manderò in privato l'in bocca al lupo».(F. Bal.)

Martedì 1 Ottobre 2019, 05:01

