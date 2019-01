E per la Diciotti Salvini sarà sentito entro 7 giorni

Giovedì 31 Gennaio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Prima riunione della Giunta per le autorizzazioni a procedere del Senato, chiamata a decidere sul caso Diciotti. L'organismo potrebbe ascoltare mercoledì prossimo il ministro dell'Interno Matteo Salvini, accusato dal Tribunale dei Ministri di Catania di sequestro di persona per non aver fatto sbarcare per giorni i 177 migranti salvati dalla nave della nostra Guardia Costiera. «Salvini è il nostro unico interlocutore» ha detto il presidente della Giunta, Maurizio Gasparri, anche se il premier Conte, Di Maio e Toninelli hanno annunciato che presenteranno una memoria in cui si evidenzia il carattere collegiale della decisione di impedire lo sbarco. Il leader della Lega minimizza: «Non c'è nessun pericolo per il governo. Passo le mie giornate lavorando, non elucubrando sui forse». La Giunta dovrà comunque terminare i suoi lavori entro il 22 febbraio, poi toccherà all'Aula del Senato pronunciarsi entro il 25 marzo. In nessuno dei passaggi sono previsti voti segreti. (A.Sev.)