E per l'estate via libera alle ciclabili

Ben trentaquattro itinerari ciclabili da realizzare a Roma entro il 2021. E' il progetto illustrato ieri nella commissione capitolina Trasporti. «Tanti progetti per dare alla nostra città una rete capillare di nuovi percorsi ciclabili», ha spiegato l'assessore competente Linda Meleo. Che ha poi annunciato: «Bandiremo le prime gare già quest'anno, dando priorità alle piste pensate per accorciare le distanze tra centro e periferia e ricucire i percorsi ciclabili esistenti. Parliamo di itinerari come quello San Paolo-Piramide, lungo l'Ostiense, nell'area sud della città, o viale dei Romanisti, nel quadrante est, o ancora quello Torraccia-Casal Monastero, in zona nord-est. Solo per citarne alcuni». La programmazione in questione si aggiunge ai tragitti ciclabili già completati o in fase di realizzazione, come in via Nomentana e via Tuscolana, la cui inaugurazione è prevista a breve. Quanto a via Prenestina, i lavori inizieranno entro l'estate per circa 5,7 chilometri di bike lane. «Anche per le ciclabili abbiamo sbloccato una situazione ferma da tempo», ha rivendicato l'assessore Linda Meleo.(P. L. M.)

Martedì 21 Maggio 2019, 05:01

