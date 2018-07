E per il liceo Caravaggio ecco il nuovo playground

Lunedì 9 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Un campo da basket nuovo di zecca, sullo sfondo il murales di Jordan e un campetto in erba sintetica attrezzato come area relax ma pronto a trasformarsi in un'area di gioco. Così cambia volto il liceo artistico Caravaggio di Tor Marancia, grazie all'Associazione Flavio Tortosa, formata da un gruppo di ragazzi in memoria del giovane Flavio stroncato da una malattia nel febbraio del 2017. Aveva 29 anni e una grande passione: il basket. E ieri a inaugurare il playground al Caravaggio c'erano i suoi genitori, i suoi compagni di squadra, il preside del liceo De carolis e il presidente dell'VIII Municipio Ciaccheri. Tanti residenti di Tor Marancia che, tra quei due canestri, potranno portare i loro figli a giocare in un territorio in cui mancano strutture sportive e punti di aggregazione. «Questo è il primo intervento che realizziamo grazie a una raccolta fondi - spiega Gabriele Figus, Presidente dell'Associazione - abbiamo saputo che quest'area aveva bisogno di riqualificazione e siamo intervenuti Grazie alla società Città Futura».(L. Loi.)