E per il 25 aprile controlli a tappeto

Controlli a tappeto e blocchi stradali per fronteggiare l'emergenza coronavirus: quanto già visto a Pasqua e Pasquetta è destinato a ripetersi anche nel fine settimana della Festa della Liberazione (sabato 25 e domenica 26 aprile).

Su tutte le principali strade di Roma e del Lazio, infatti, forze dell'ordine e forze armate istituiranno posti di blocco, fermando tutti gli automobilisti in transito sulle consolari. Come già avvenuto una settimana fa, anche nel prossimo weekend ci saranno controlli massicci, come stabilito dal piano speciale istituito dal Campidoglio e dalla Regione Lazio. Massima attenzione soprattutto per quelle strade che da Roma portano al mare o ad altri luoghi di villeggiatura: i controlli a tappeto, che mirano a individuare e punire i furbetti' delle gite fuori porta, causeranno chilometri di fila, come accaduto a Pasqua sulla Pontina. Una conseguenza inevitabile, che chi è costretto a spostarsi per necessità non potrà non considerare.(E. Chi.)

Ultimo aggiornamento: Martedì 21 Aprile 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA