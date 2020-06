È partito l'esame post-Covid: un'ora a 2 metri di distanza davanti a 6 prof

Lorena Loiacono

Un'ora ciascuno, con le domande della commissione che incalzano una dietro l'altra per riuscire toccare più argomenti possibili. E così per i primi 5 studenti per ogni commissione, ieri è volata via così la maturità 2020, stravolta dall'emergenza Covid. Si sono seduti di fronte a 6 docenti interni e uno esterno, il presidente di commissione, per l'unica prova dell'esame di Stato: il colloquio. Potevano avere al loro fianco un solo accompagnatore, spesso la mamma emozionata o un compagno che sosterrà l'esame a giorni e vuole assistere alla prova per capire il funzionamento.

In quei 60 minuti, gli ultimi della carriera scolastica dei maturandi, sono passati Pirandello e Svevo, Pascoli e la Prima guerra mondiale. Difficile andare oltre con il programma, come tutti gli anni scolastici e forse ancora peggio quest'anno con la didattica degli ultimi mesi svolta online. Tra tante difficoltà.

Ma questa era anche la maturità di Cittadinanza e Costituzione, una materia da sempre poco svolta in classe che quest'anno avrebbe dovuto avere il suo ruolo da protagonista in sede d'esame: in realtà c'è chi ha parlato degli articoli della Costituzione e chi, invece, della sua personale esperienza con la pandemia. Occhi lucidi tra i ragazzi e tanta emozione, non solo per l'esame: in molti, martedì sera, hanno trascorso la Notte prima degli esami sotto le scuole in tutta Italia a cantare tra baci e abbracci, come non hanno potuto fare l'ultimo giorno di scuola. Per poi ritrovarsi dopo poche ore, ieri mattina, ad entrare a scuola con il distanziamento, almeno due metri tra lo studente e i docenti, mascherina sul volto e igienizzante tra le mani. Percorsi interni, tra sensi unici e divieti di accesso per raggiungere l'aula: un'organizzazione che fa da banco di prova per settembre, quando gli istituti dovranno accogliere i ragazzi in sicurezza.

A far da sfondo però, ieri, c'era un silenzio surreale: lo studente interrogato sentiva risuonare la sua voce, unica in tutta la scuola, nessuno ad ascoltarlo oltre ai docenti. Corridoi vuoti e nessun applauso finale. Si andrà avanti così, almeno per dieci giorni.

