È partito il restauro della Fontana delle Rane, al centro di piazza Mincio nel quartiere Coppedè a Roma. Il progetto, sotto la direzione tecnico-scientifica della Sovrintendenza Capitolina, è il primo di tale portata dal momento dell'inaugurazione del monumento, nel 1927. L'importo totale delle attività di consolidamento e restauro è pari a 283.683,12 euro (Iva esclusa). Per poter avviare i lavori del restauro - viene spiegato nella nota - è stata necessaria una fase preparatoria, avviata a marzo scorso, durante la quale sono stati svolti interventi di consolidamento del terreno di fondazione della fontana. Dopo i lavori di consolidamento, terminati ad aprile, è stata indispensabile una sospensione delle attività di cantiere per permettere la necessaria stabilizzazione delle resine consolidanti nel terreno di fondazione. Quindi in questi giorni è stato possibile l'avvio dei lavori di restauro sui bacini e sul gruppo scultoreo, che si concluderanno per l'inizio della primavera del prossimo anno.

Martedì 10 Settembre 2019, 05:01

