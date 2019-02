E Ostia dice basta alle fiction violente

Stop alle riprese di fiction violente a Ostia. Film e serie da Netflix, come Suburra e Romanzo Criminale, sul litorale romano non sono più graditi. A chiedere di bloccare autorizzazioni e nulla osta è un ordine del giorno presentato in Municipio e che sarà discusso nella prossima riunione dell'aula Massimo Di Somma. «L'immagine di Ostia è stata notevolmente compromessa - si legge nel documento che vede come firmatario Pierfrancesco Marchesi, consigliere FdI in X - a causa di atti criminosi perpetrati negli ultimi anni sul nostro territorio e numerose fiction hanno messo in risalto e pubblicizzato storie criminali, esaltando in modo esagerato l'aspetto negativo di questo territorio».

«È necessario - aggiunge Marchesi - rilanciare l'immagine del X Municipio anche attraverso l'esaltazione mediatica delle bellezze storico-culturali presenti ed è per questo che chiediamo al presidente del X Municipio di intervenire presso il Campidoglio e la sindaca Raggi al fine di bloccare fiction e set violenti che mettono a rischio l'immagine di Ostia».

Il riferimento è alle serie che spopolano tra i più giovani. E tornate agli onori delle cronache dopo i colpi di pistola all'Axa, dove è rimasto ferito Manuel Bortuzzo, 19enne promessa del nuoto. Lorenzo Marinelli e Daniel Bazzano, i responsabili dell'agguato che si sono costituiti alla Squadra Mobile, si sentivano davvero i protagonisti di un Romanzo criminale. «Fiction del genere - conclude Marchesi - potrebbero rappresentare una fonte di ispirazione e di emulazione nei modi e nel linguaggio. E poi Ostia e tutto il X Municipio non meritano di essere rappresentate soltanto in questo modo».

