E ora via al ricalcolo delle pene

Dovrà partire un nuovo processo d'appello, ora, con una sezione diversa da quella che aveva ipotizzato la mafia negli affari di Roma. Perché ora che l'aggravante mafiosa è caduta, sarà necessario rideterminare le pene per tutti gli imputati sulla base della corruzione. A cominciare dai due nomi principali: Massimo Carminati, condannato in secondo grado a 14 anni e mezzo, e Salvatore Buzzi, condannato a 18 anni e 4 mesi. Entrambi dovranno intanto lasciare il cosiddetto 41bis, cioè il regime speciale di carcere duro, che stanno scontando in carceri di massima sicurezza. Ci aspettiamo che venga immediatamente revocato il 41bis ha spiegato l'avvocato Cesare Placanica, difensore di Massimo Carminati - se ciò non dovesse accadere siamo pronti a fare istanza. Stiamo valutando anche di presentare un'istanza di scarcerazione nell'attesa che la Corte d'Appello di Roma ridetermini la pena. Tutto dovrà accadere, quindi, nelle prossime ore. Una nuova udienza verrà fissata subito dopo il deposito delle motivazioni della sentenza della Cassazione.

Giovedì 24 Ottobre 2019, 05:01

