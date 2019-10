E ora rischia pure Roma metropolitane

«La sindaca Raggi vuole portare la città a un deserto di disoccupazione e all'assenza totale di servizi». Sono le parole di una lavoratrice di Roma Metropolitane, la società che si occupa della progettazione e della realizzazione delle linee della metro a Roma ormai a un passo dalla liquidazione. Nel pomeriggio di ieri una cinquantina di lavoratori si sono riversati davanti la sede di via Tuscolana bloccando l'ingresso dell'azienda in segno di protesta. La polizia è intervenuta per sfollare il corteo e permettere il passaggio di un funzionario capitolino alle Partecipate. Nella calca è rimasto ferito e portato in ospedale il consigliere di Sinistra per Roma e deputato di Leu, Stefano Fassina. Numerose le richieste di chiarimenti sull'accaduto da parte delle forze politiche.(S. Pie.)

Mercoledì 2 Ottobre 2019, 05:01

