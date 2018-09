E ora lo smartphone paga tutto con un touch

Giovedì 20 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Arriva in Italia Google Pay, servizio che consente di pagare il conto dello shopping o al ristorante con smartphone Android e smartwatch con sistema operativo WearOS. Invece di ricorrere alla carta di credito per acquisti online e offline, basta avvicinare il telefono o l'orologio al POS e saldare la spesa grazie alla tecnologia NFC (Near Field Communication), che collega i due dispositivi senza necessità di strisciare carte. Per usare Google Pay bisogna scaricare l'applicazione e associare la carta di credito al proprio account, mentre il funzionamento è identico a quello dei servizi di pagamento digitale degli altri colossi hi-tech già attivi in Italia: Apple Pay e Samsung Pay. I dati della carta di credito non sono memorizzati sul telefono, che qualora fosse smarrito o rubato si deve bloccare con l'app Trova il tuo telefono (senza intervenire sulla carta poiché appunto le informazioni non restano sul dispositivo). Per pagamenti maggiori di 25 euro il servizio prevede l'inserimento di un codice univoco sul display dello smartphone, mentre sotto tale soglia non bisognerà digitare nulla.Al momento Google Pay è compatibile solo con carte prepagate, di debito e di credito emesse da Mediolanum, HYPE, N26, Widiba, Revolut, Nexi e Boon, con Iccrea Banca e Poste Italiane che arriveranno nei prossimi mesi. (A.Cap.)