E oggi un venerdì da brivido per lo sciopero

Tra le polemiche, i rimpalli di responsabilità e le ordinanze al sapore di ultimatum tra Regione Lazio e Campidoglio, c'è solo un aspetto che mette tutti d'accordo: a Roma i secchioni della spazzatura sono di nuovo stracolmi e non c'è zona dove i cittadini non si lamentano della mancata raccolta. Si tratta di una situazione esplosiva, oggettivamente insostenibile anche per Ama che è stata messa in forte difficoltà dalla chiusura momentanea del sito di Colleferro. Se la raccolta era in affanno prima, ora si rischia il collasso. E così da Montesacro a viale Marconi, da San Giovanni a Tor Cervara la spazzatura resta a terra, accatastata intorno ai secchioni, viene raccolta a macchia di leopardo e nel resto rimane a terra. Ma nel prossimo futuro non andrà meglio, anzi, visto che oggi c'è lo sciopero nazionale indetto dal sindacato di base Usb in occasione del Friday for the Future: si tratta del IV sciopero globale per il Clima. Il sindacato Usb ha aderito allo sciopero, ma tanti altri come la Cgil aderiscono ai cortei. L'adesione degli operatori dell'Ama, quindi, potrebbe essere abbastanza alta da complicare ulteriormente la situazione. (L. Loi.)

Venerdì 29 Novembre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA