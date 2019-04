E oggi sit-in a piazza della Repubblica

Appuntamento di fronte ai cancelli della fermata. Chiusi dal 26 ottobre e che non riapriranno prima di diverse settimane. Forza Italia ha convocato per le 11 di questa mattina un flashmob di protesta contro la situazione delle metro della Città Eterna.

Il partito di Silvio Berlusconi ha deciso per il sit-in contro i disservizi del trasporto pubblico, le fermate della metropolitana di Roma chiuse (tre attualmente) e per sostenere i commercianti ed i cittadini, danneggiati ogni giorno da quando Atac è stata costretta a sprangare gli ingressi delle stazioni.

Oltre a Repubblica, nella capitale rimangono ferme le fermate di Spagna e Barberini, costringendo i convogli della linea A ad effettuare tutta una tirata dalla fermata di piazzale Flaminio a quella della stazione Termini, dove c'è l'incrocio con la linea B. I convogli della metropolitana non fermano a piazza Esedra dallo scorso ottobre, quando alcuni tifosi del Cska Mosca rimasero feriti dallo schianto di una delle scale mobili della stazione. Da quel momento Atac ha iniziato i controlli sugli altri impianti e nelle altre fermate, arrivando alla situazione odierna.

