E oggi si fermano taxi, bus, tram e metro

Tutti a piedi oggi, a Roma: una raffica di scioperi bloccherà il trasporto pubblico a 360 gradi. Un mercoledì nero, di quelli da dimenticare, che parte dal blocco dei taxi e, passando per gli autobus, arriva fino ai treni. La maxi protesta, lanciata dai sindacati Filt Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti, Ugl Autoferrovtramvieri, Faisa Cisal e SLM Fast Confsal, vede incrociare le braccia dei lavoratori per denunciare le criticità nel settore del trasporto pubblico locale. E così si fermerà tutto, anche in orari sovrapposti: per quanto riguarda autobus, filobus e tram, metropolitane e ferrovie regionali, lo stop a Roma e nel Lazio sarà di 4 ore nella fascia che va dalle 12.30 alle 16.30. A precederli saranno i taxi che si fermeranno dalle 8 alle 12: «Chiediamo da tempo - sottolinea il segretario generale della Fit-Cisl del Lazio, Marino Masucci -l'attuazione della nuova normativa in tema di trasporto pubblico non di linea, senza ottenere alcuna riposta dal Governo». A rischio anche il trasporto per i pendolari in arrivo o in uscita da Roma e dal Lazio visto che si fermeranno anche il servizio extraurbano dei bus, gestito da Cotral, e le ferrovie nazionali dalle 9 alle 17.(L. Loi.)

Mercoledì 24 Luglio 2019, 05:01

