E oggi lo spoglio per le amministrative

Non solo Europa. Ieri sono stati 32 i Comuni della Provincia di Roma chiamati a rinnovare sindaci e relativi consigli comunali. Tra i principali, con oltre 15mila abitanti (con potenziale ballottaggio il 9 giugno), Civitavecchia, Ciampino, Monterotondo, Nettuno, Palestrina e Tivoli. A Civitavecchia il M5S, che ha amministrato la città per cinque anni con Antonio Cozzolino, si presenta con Daniela Lucernoni, attuale vicesindaco. Gli sfidanti: Germano Di Francesco (Potere al Popolo), Dario Mele (CasaPound), il civico Vittorio Petrelli, Carlo Tarantino (Pd) ed Ernesto Tedesco per il centrodestra. Test per il M5S anche a Nettuno, dopo la caduta della giunta guidata da Angelo Casto. I 5 Stelle sono spaccati: oltre a Mauro Rizzo c'è Daniele Mancini, sostenuto da alcune civiche. Sette poi i candidati a sindaco a Ciampino, dove la giunta dem di Giovanni Terzulli, è caduta lasciando l'ente nelle mani di un commissario. Cinque a Palestrina, dove il centrosinistra aveva sfiduciato il suo sindaco Adolfo De Angelis. A Monterotondo, invece, il centrosinistra cerca la riconferma candidando Riccardo Varone. Il centrodestra gli contrappone Simone Di Ventura, il M5S Alberto Pagliuca. A Tivoli tenta il bis il sindaco civico Giuseppe Proietti. (F. Sci.)

Lunedì 27 Maggio 2019, 05:01

