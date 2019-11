E oggi l'ItalMancini a caccia della lode

Marco Zorzo

MILANO - L'ItalMancini a caccia della lode, ovvero la decima vittoria nel girone di qualificazione a Euro 2020, ultima gara stasera al Barbera di Palermo con l'Armenia (alle 20,45, diretta tv su Rai Uno).

Ma pure l'undicesima vittoria consecutiva, filotto iniziato con il successo (1-0 ) sugli Usa, giusto un anno fa. Roberto Mancini, reduce dal brillante 3-0 di Zenica a spese della Bosnia. Così il ct azzurro: «Non mi aspettavo 10 vittorie, ma di qualificarmi, però nostro obiettivo primario non è stato quello di vincere, ma fare qualcosa di diverso, di speciale, per riportare prima di tutto tifosi attorno alla Nazionale e poi riportare giocatori a fare un calcio vincente. Se fossimo riusciti a farlo i risultati sarebbero stata una conseguenza - ha precisato Mancini -. Siamo partiti con questa idea, non speculando, ma vincere cercando di fare partita offensiva, rischiando anche di concedere. Una cosa è certa: vogliamo fare la storia».

Altro Mancio-pensiero: «La formazione anti-Armenia? Siamo in alto mare con la formazione, dobbiamo vedere. Un po' di stanchezza c'è, faremo dei cambi». Ovviamente.

Lunedì 18 Novembre 2019, 05:01

