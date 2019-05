E oggi il sit-in per le fermate off limits

Tutti in piazza per festeggiare i primi sei mesi dalla chiusura della stazione metro di Repubblica. Davanti alla fermata del centro storico - fuori uso dal 23 ottobre scorso quando nel crollo di una scala mobile rimasero ferite 24 persone inghiottite dai gradini impazziti - oggi sarà organizzato un flash mob a firma Pd Roma. Il secondo, dopo il sit in di protesta indetto il 24 aprile scorso alla fermata metro di piazza di Spagna, chiusa invece dal mese di marzo.

«Dopo la prima tappa di Riapriamo Roma alla fermata metro di Spagna, insieme al Pd del I Municipio e al fianco di cittadini e commercianti, il Pd Roma animerà un nuovo flash mob presso la stazione di Repubblica chiusa da 6 mesi - comunica il Partito Democratico - L'iniziativa rientra tra gli appuntamenti che nelle ultime settimane la federazione dem della Capitale sta promuovendo in tutta Roma per denunciare l'inefficienza amministrativa del M5S e chiedere le dimissioni della sindaca Raggi». L'appuntamento è per oggi alle 13 in piazza della Repubblica.(F. Sci.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA