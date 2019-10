E oggi caos rifiuti per lo sciopero

Martedì nero per la capitale sul fronte rifiuti. In piena emergenza oggi i netturbini romani scenderanno in piazza per protestare contro il declino dell'Ama. E il rischio è che si generi ancora più caos nella raccolta in città. L'agitazione, indetta dalle sigle Fp Cgil, Fit Cisl e Fiadel Roma e Lazio, vedrà i dipendenti della municipalizzata riunirsi in via Calderon De La Barca, sotto la sede dell'Ama. Il motivo: il costante peggioramento delle condizioni di lavoro e del servizio. L'appuntamento è per le 10.

«La giunta Raggi gioca sulla pelle dei lavoratori Ama di nuovo senza cda e ancora senza bilancio. nessun progetto per il futuro», scrivono i sindacati. «Tre anni di incertezze, propaganda, discontinuità e rincorsa delle emergenze finanziarie e operative hanno portato a una crisi senza precedenti - affermano - I romani, ormai stremati e sempre più arrabbiati, meritano di sapere di chi sono le vere responsabilità e in quali condizioni si opera». Tra dieci giorni, venerdì 25 ottobre, seguirà lo sciopero generale: da Atac all'Ama, a Farmacap a Multiservizi.(F. Sci.)

